Гендиректор «Спартака»: в клубе не рассчитывают на Урунова
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«Остон тренируется с молодёжной командой. Его агент ищет ему клуб. В целом мы на полузащитника не рассчитываем», — цитирует Мележикова «Спорт-Экспресс».
Контракт 21-летнего полузащитника со «Спартаком» истекает летом 2025 года. Футболист перешёл в московский клуб в августе 2020 года из «Уфы», но практически сразу был отдан в аренду обратно в клуб из столицы Башкирии. Урунов в сезоне-2021/22 провёл 17 матчей и не отметился полезными действиями.
Ранее сообщалось, что Урунов отказывается уходить из «Спартака».