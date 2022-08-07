Гендиректор «Спартака»: в клубе не рассчитывают на Урунова

Генеральный директор московского «Спартак» Евгений Мележиков ответил на вопрос о будущем полузащитника Остона Урунова.

«Остон тренируется с молодёжной командой. Его агент ищет ему клуб. В целом мы на полузащитника не рассчитываем», — цитирует Мележикова «Спорт-Экспресс».

Контракт 21-летнего полузащитника со «Спартаком» истекает летом 2025 года. Футболист перешёл в московский клуб в августе 2020 года из «Уфы», но практически сразу был отдан в аренду обратно в клуб из столицы Башкирии. Урунов в сезоне-2021/22 провёл 17 матчей и не отметился полезными действиями.

Ранее сообщалось, что Урунов отказывается уходить из «Спартака».