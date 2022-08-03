Sport24: Урунов отказывается уходить из «Спартака»
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21-летний узбекский хавбек отказывается покидать «Спартак» из-за высокой зарплаты. Он получает €50 тыс. в месяц, сообщает Sport24.
Уточняется, что бывший спортивный директор красно-белых Лука Каттани предлагал Урунову перейти в московское «Торпедо».
Контракт полузащитника со «Спартаком» истекает летом 2025 года.
Футболист перешёл в «Спартак» в августе 2020 года из «Уфы». Но практически сразу был отдан в аренду обратно в клуб из столицы Башкирии. Урунов в сезоне-2021/22 провёл 17 матчей и не отметился полезными действиями.
Ранее сообщалось, что Урунов может продолжить карьеру в южнокорейском клубе «Чонбук Моторз».