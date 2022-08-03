Sport24: Урунов отказывается уходить из «Спартака»

Стало известно, почему полузащитник московского «Спартака» Остон Урунов не намерен уходить из столичного клуба.

21-летний узбекский хавбек отказывается покидать «Спартак» из-за высокой зарплаты. Он получает €50 тыс. в месяц, сообщает Sport24.

Уточняется, что бывший спортивный директор красно-белых Лука Каттани предлагал Урунову перейти в московское «Торпедо».

Контракт полузащитника со «Спартаком» истекает летом 2025 года.

Футболист перешёл в «Спартак» в августе 2020 года из «Уфы». Но практически сразу был отдан в аренду обратно в клуб из столицы Башкирии. Урунов в сезоне-2021/22 провёл 17 матчей и не отметился полезными действиями.

Ранее сообщалось, что Урунов может продолжить карьеру в южнокорейском клубе «Чонбук Моторз».