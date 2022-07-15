Championat.asia: Урунов может перейти из «Спартака» в «Чонбук»

Полузащитник столичного «Спартака» Остон Урунов может продолжить карьеру в южнокорейском клубе «Чонбук Моторз».

Как сообщает Championat.asia, красно-белые планируют получить за узбекского хавбека €2 млн.

Футболист перешёл в «Спартак» в августе 2020 года из «Уфы». Но практически сразу был отдан в аренду обратно в клуб из столицы Башкирии. 21-летний Урунов в сезоне-2021/22 провёл 17 матчей и не отметился полезными действиями.

Ранее член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков считает маловероятным трансфер Урунова в подмосковный клуб.