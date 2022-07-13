Терюшков: Урунов не проходит просмотр в «Химках»

Член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков считает маловероятным трансфер полузащитника столичного «Спартака» Остона Урунова.

«Урунова нет у нас на просмотре. Он не в расположении «Химок». У нас нет стопроцентной цели подписать Остона. Не исключаем его трансфер, но история сырая», — цитирует Терюшкова Sport24.

Хавбек перешёл в «Спартак» в августе 2020 года из «Уфы». Но практически сразу был отдан в аренду обратно в клуб из столицы Башкирии. 21-летний Урунов в сезоне-2021/22 провёл 17 матчей и не отметился полезными действиями.

Ранее сообщалось, что Урунов может продолжить спортивную карьеру в «Торпедо».