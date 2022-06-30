СЭ: Урунов может продолжить спортивную карьеру в «Торпедо»
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Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник.
Отмечается, что сложностью трансфера узбекского футболиста является его высокая зарплата, которая составляет €600 тыс. в год.
Хавбек перешёл в «Спартак» в августе 2020 года из «Уфы». Но практически сразу был отдан в аренду обратно в клуб из столицы Башкирии. 21-летний Урунов в сезоне-2021/22 провёл 17 матчей.
Контракт полузащитника с московским клубом истекает летом 2025 года.
Ранее сообщалось, что красно-белые хотят расторгнуть контракт с Уруновым.