СЭ: Урунов может продолжить спортивную карьеру в «Торпедо»

Полузащитник московского «Спартака» Остон Урунов может продолжить спортивную карьеру в «Торпедо».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник.

Отмечается, что сложностью трансфера узбекского футболиста является его высокая зарплата, которая составляет €600 тыс. в год.

Хавбек перешёл в «Спартак» в августе 2020 года из «Уфы». Но практически сразу был отдан в аренду обратно в клуб из столицы Башкирии. 21-летний Урунов в сезоне-2021/22 провёл 17 матчей.

Контракт полузащитника с московским клубом истекает летом 2025 года.

Ранее сообщалось, что красно-белые хотят расторгнуть контракт с Уруновым.