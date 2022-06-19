«РБ Спорт»: «Спартак» хочет расторгнуть контракт с хавбеком Уруновым

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Московский «Спартак» откажется от услуг полузащитника Остона Урунова.
«РБ Спорт»: «Спартак» хочет расторгнуть контракт с хавбеком Уруновым
  • РИА Новости

Столичный клуб с большой долей вероятности до конца летнего трансферного окна расторгнет контракт с Уруновым, сообщает «РБ Спорт».

Хавбек сборной Узбекистана по футболу перешёл в «Спартак» в августе 2020 года из «Уфы». Но практически сразу был отдан в аренду обратно в клуб из столицы Башкирии. 21-летний Урунов в сезоне-2021/22 провёл 17 матчей.

Контракт полузащитника с московским клубом истекает летом 2025 года.

Ранее российский полузащитник Магомед Оздоев назвал трёх лучших тренеров РПЛ в сезоне-2021/22.

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