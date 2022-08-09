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Мозес пообещал вернуться ещё сильнее после полученной травмы

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Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес поделился эмоциями после получения травмы.
Мозес пообещал вернуться ещё сильнее после полученной травмы
  • Gettyimages.ru

«Я раздавлен полученной травмой. Я сделаю всё, чтобы восстановиться и набрать форму как можно быстрее, чтобы помочь команде. Я вернусь ещё сильнее», — написал Мозес в своих социальных сетях.

Мозес получил травму в первом тайме и покинул поле на носилках в матче четвёртого тура чемпионата России с «Уралом» (2:0). У футболиста диагностировано повреждение ахиллова сухожилия. Игроку предстоит операция. На восстановление после травмы потребуется около шести месяцев.

«Спартак», набравший десять очков по итогам четырёх туров, лидирует в чемпионате России. Столичный ЦСКА (десять очков) уступает красно-белым по дополнительным показателям. На третьем месте расположился «Сочи» (девять очков).

Ранее Технический координатор «Спартака» Артём Ребров пожелал здоровья Мозесу, который получил травму ахилла.

 

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