Мозес пообещал вернуться ещё сильнее после полученной травмы

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес поделился эмоциями после получения травмы.

«Я раздавлен полученной травмой. Я сделаю всё, чтобы восстановиться и набрать форму как можно быстрее, чтобы помочь команде. Я вернусь ещё сильнее», — написал Мозес в своих социальных сетях.

Мозес получил травму в первом тайме и покинул поле на носилках в матче четвёртого тура чемпионата России с «Уралом» (2:0). У футболиста диагностировано повреждение ахиллова сухожилия. Игроку предстоит операция. На восстановление после травмы потребуется около шести месяцев.

«Спартак», набравший десять очков по итогам четырёх туров, лидирует в чемпионате России. Столичный ЦСКА (десять очков) уступает красно-белым по дополнительным показателям. На третьем месте расположился «Сочи» (девять очков).

Ранее Технический координатор «Спартака» Артём Ребров пожелал здоровья Мозесу, который получил травму ахилла.