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Ребров: футболистов, как Мозес, в нашем чемпионате встретишь не так часто

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Технический координатор «Спартака» Артём Ребров пожелал здоровья хавбеку московской команды Виктору Мозесу, который получил травму ахилла.
Ребров: футболистов, как Мозес, в нашем чемпионате встретишь не так часто
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Футболистов, как Мозес, в нашем чемпионате встретишь не так часто. Тем обиднее серьёзная травма. Такие вещи вовремя не случаются. Ждём тебя, Витя! Здоровья», — написал Ребров в своём Telegram-канале.

Мозес получил травму в матче четвёртого тура чемпионата России с «Уралом». Игра, которая прошла на поле стадиона «Екатеринбург Арена», завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Гильермо Абаскаля. Мячи забили Квинси Промес (27-я минута) и Михаил Игнатов (43-я).

Ранее бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением, что в московской команде не смогут найти полноценную замену Мозесу.

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