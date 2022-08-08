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Мостовой считает, что «Спартак» не сможет найти полноценную замену Мозесу

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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением, что в московской команде не смогут найти полноценную замену хавбеку Виктору Мозесу, который получил травму.
Мостовой считает, что «Спартак» не сможет найти полноценную замену Мозесу
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«На длинной дистанции это серьёзная потеря для «Спартака». Но у нас дистанция намного сократилась с не играющими в Европе командами и при отсутствии игр сборной. Ясно, что равноценно Мозеса заменить не смогут. Он — мастер, играет на нескольких позициях», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Он также заявил, что на данный момент у «Спартака» есть замена в виде Игнатова и Зиньковского, у которых появляется шанс проявить себя.

Мозес получил травму в матче четвёртого тура чемпионата России с «Уралом». Игра, которая прошла на поле стадиона «Екатеринбург Арена», завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Гильермо Абаскаля. Мячи забили Квинси Промес (27-я минута) и Михаил Игнатов (43-я).

Ранее российский гимнаст и олимпийский чемпион Артур Далалоян дал совет Мозесу после того, как он получил травму ахилла.

 

 

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