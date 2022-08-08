Далалоян дал совет Мозесу после разрыва ахилла

Российский гимнаст и олимпийский чемпион Артур Далалоян дал совет полузащитнику «Спартака» Виктору Мозесу, который получил травму в матче четвёртого тура чемпионата России с «Уралом».

«Совет в случае с такой травмой: максимально быстро сделать операцию, сшить ахилл. Чем больше времени проходит после получения травмы, тем тяжелее его стянуть и потом сшить», — приводит слова Далалояна «Матч ТВ».

Он также заявил, что многое зависит от сложности разрыва, ведь ахиллово сухожилие можно порвать полностью или частично. По словам спортсмена, в большинстве случаев восстановление может занять от восьми до 13 месяцев.

«Виктору пожелаю не опускать нос, стараться с оптимизмом смотреть на ситуацию и просто работать, как это делал я. Каждый день по два‑три раза я занимался, но при этом слушал внимательно советы докторов и старался не форсировать события», — добавил Далалоян.

Российский гимнаст за несколько месяцев до Олимпиады в Токио перенёс разрыв ахиллового сухожилия, но сумел выступить на Играх и помог сборной России завоевать золото в многоборье.

Мозес получил травму в матче четвёртого тура чемпионата России с «Уралом». Игра, которая прошла на поле стадиона «Екатеринбург Арена», завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Гильермо Абаскаля. Мячи забили Квинси Промес (на 27-й минуте) и Михаил Игнатов (на 43-й минуте).

Ранее бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов высказался о травме Мозеса.