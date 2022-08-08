Тихонов — о травме Мозеса: это серьёзная кадровая потеря, однако есть Зиньковский и Игнатов

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов высказался о травме полузащитника команды Виктора Мозеса.

«Конечно, Мозес — это серьёзная кадровая потеря. Однако есть Зиньковский и Игнатов. Потеря серьёзная. Есть Зиньковский. Для чего его брали? Есть шанс закрепиться», — цитирует Тихонова «Чемпионат».

Мозес получил травму в первом тайме и покинул поле на носилках в матче четвёртого тура чемпионата России с «Уралом» (2:0). У футболиста диагностировано повреждение ахиллова сухожилия. Игроку предстоит операция. На восстановление после травмы потребуется около шести месяцев.

«Спартак», набравший десять очков по итогам четырёх туров, лидирует в чемпионате России. Столичный ЦСКА (десять очков) уступает красно-белым по дополнительным показателям. На третьем месте расположился «Сочи» (девять очков).

Ранее известный спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал травму Мозеса.