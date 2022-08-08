Уткин — о травме Мозеса: удар для «Спартака»

Известный спортивный журналист Василий Уткин высказался о травме нигерийского полузащитника «Спартака» Виктора Мозеса.

«Серьёзный удар, конечно. У него была совершенно новая роль при Абаскале, и роль ключевая, собственно, и делавшая из «Спартака» команду-трансформер (ну или, по терминологии самого тренера, команду-хамелеон)», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

Мозес получил травму в первом тайме и покинул поле на носилках в матче четвёртого тура чемпионата России с «Уралом» (2:0). У футболиста диагностировано повреждение ахиллова сухожилия. Игроку предстоит операция. На восстановление после травмы потребуется около шести месяцев.

Ранее бывший советник президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци отреагировал на информацию о травме Мозеса.