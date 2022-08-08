Камоцци считает, что Зиньковский и Хлусевич успешно заменят Мозеса

Бывший советник президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци отреагировал на информацию о травме полузащитника красно-белых Виктора Мозеса.

«Мозес — очень серьёзная потеря, но есть много хороших игроков в команде: Хлусевич и Зиньковский. Я убеждён в том, что они смогут в полной мере заменить Виктора», — цитирует Камоцци «Спорт-Экспресс».

Мозес получил травму в первом тайме и покинул поле на носилках в матче четвёртого тура чемпионата России с «Уралом» (2:0). У футболиста диагностировано повреждение ахиллова сухожилия. Игроку предстоит операция. На восстановление после травмы потребуется около шести месяцев.

Ранее Массимо Каррера назвал травму Мозеса серьёзной потерей для «Спартака».