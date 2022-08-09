Жуков — о Вяльбе в совете директоров «Спартака»: я двумя руками за
«Я за двумя руками. Елена Вяльбе — это символ успеха в любом деле», — цитирует Жукова «Спорт-Экспресс».
В настоящий момент Вяльбе является президентом ФЛГР. ЛУКОЙЛ — спонсор организации. По информации «Спорт-Экспресса», должность в клубе она займёт по приглашению нефтяной компании.
По сообщениям СМИ, в скором времени владелец «Спартака» Федун сложит полномочия президента клуба. Его может заменить Ашот Хачатурянц или первый вице-президент ЛУКОЙЛа Александр Матыцин.
Ранее известный спортивный журналист Василий Уткин назвал странной идею включения Вяльбе в совет директоров «Спартака».