Уткин назвал странной идею включения Вяльбе в совет директоров «Спартака»

Известный спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на информацию о том, что глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе может войти в совет директоров «Спартака».

«Вяльбе в совете директоров «Спартака» — странная идея. Представители «лошадиных» видов спорта стопроцентно не считают футболистов за спортсменов, потому что они (в их понимании) просто бездельники и не тренируются совсем», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

Он также заявил, что не видит в таком назначении никакого смысла, кроме гуманитарного. По словам журналиста, это просто забавная инициатива.

В настоящий момент Вяльбе является президентом ФЛГР. ЛУКОЙЛ — спонсор организации. По информации «Спорт-Экспресса», должность в клубе она займёт по приглашению нефтяной компании.

По сообщениям СМИ, в скором времени владелец «Спартака» Федун сложит полномочия президента клуба. Его может заменить Ашот Хачатурянц или первый вице-президент ЛУКОЙЛа Александр Матыцин.

Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко отреагировал на информацию о том, что глава ФЛГР Вяльбе может войти в совет директоров «Спартака».