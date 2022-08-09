Бородавко считает, что Вяльбе может помочь «Спартаку»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко отреагировал на информацию о том, что глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе может войти в совет директоров «Спартака».

«Если и будет, то Елена Валерьевна уже показала себя как эффективный менеджер. Она сумела создать внутри федерации очень боеспособную команду. Вероятно, она сможет помочь и «Спартаку», — цитирует Бородавко «Спорт-Экспресс».

В настоящий момент Вяльбе является президентом ФЛГР. ЛУКОЙЛ — спонсор организации. По информации «Спорт-Экспресса», должность в клубе она займёт по приглашению нефтяной компании.

По сообщениям СМИ, в скором времени владелец «Спартака» Федун сложит полномочия президента клуба. Его может заменить Ашот Хачатурянц или первый вице-президент ЛУКОЙЛа Александр Матыцин.

Ранее Анзор Кавазашвили назвал прекрасной идеей приглашение Вяльбе в «Спартак».