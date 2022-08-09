Кавазашвили назвал прекрасной идеей приглашение Вяльбе в «Спартак»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на информацию о том, что глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе может войти в совет директоров московского клуба.

«У Вяльбе огромный опыт, в том числе большой опыт работы с чиновниками. И если она находила с ними общий язык, то это говорит о её качествах прекрасного руководителя. Я думаю, что это прекрасная идея», — цитирует Кавазашвили РИА Новости.

В настоящий момент Вяльбе является президентом ФЛГР. ЛУКОЙЛ — спонсор организации. По информации «Спорт-Экспресс», должность в клубе она займёт по приглашению нефтяной компании.

По сообщениям СМИ, в скором времени владелец «Спартака» Федун сложит полномочия президента клуба. Его могут заменить Ашот Хачатурянц или первый вице-президент ЛУКОЙЛа Александр Матыцин.

Ранее Зарема Салихова жёстко отреагировала на слухи об изменениях в «Спартаке».