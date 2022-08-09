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Губерниев предположил, что нужно «Спартаку» для борьбы за золото в чемпионате России

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, в каком случае «Спартак» останется в гонке за лидерство в РПЛ.
Губерниев предположил, что нужно «Спартаку» для борьбы за золото в чемпионате России
  • РИА Новости

«Для того чтобы «Спартаку» остаться в гонке за лидерство, в первую очередь нужно доверять Абаскалю. Это прежде всего. Оказалось, что он специалист думающий и, видимо, неплохой», — цитирует Губерниева Metaratings.ru.

Он также подчеркнул, что, возможно, специалист сможет привести столичный клуб к чемпионству в РПЛ.

ЦСКА, набравший десять очков по итогам четырёх туров, лидирует в чемпионате России. «Спартак» (десять очков) находится на втором месте с такими же показателями, как и у армейской команды. На третьем месте расположился «Сочи» (девять очков).

Ранее Губерниев отреагировал на информацию о возможном включении главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе в совет директоров московского «Спартака» по приглашению ЛУКОЙЛа.

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