Губерниев — о Вяльбе в совете директоров «Спартака»: там наверняка отличная зарплата
- РИА Новости
«Новость прекрасная, там наверняка отличная зарплата, лыжники же по-прежнему в грядущем сезоне будут бегать за медали», — написал Губерниев в своём Telegram-канале.
В настоящий момент Вяльбе является президентом ФЛГР. ЛУКОЙЛ — спонсор организации.
По сообщениям СМИ, в скором времени владелец «Спартака» Федун сложит полномочия президента клуба. Его могут заменить Ашот Хачатурянц или первый вице-президент ЛУКОЙЛа Александр Матыцин.
Ранее бывший генеральный директор московского «Спартака» Юрий Первак заявил, что Федун может оставить себе часть акций и сохранить место в совете директоров.