Губерниев — о Вяльбе в совете директоров «Спартака»: там наверняка отличная зарплата

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о возможном включении главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе в совет директоров московского «Спартака» по приглашению ЛУКОЙЛа.

«Новость прекрасная, там наверняка отличная зарплата, лыжники же по-прежнему в грядущем сезоне будут бегать за медали», — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

В настоящий момент Вяльбе является президентом ФЛГР. ЛУКОЙЛ — спонсор организации.

По сообщениям СМИ, в скором времени владелец «Спартака» Федун сложит полномочия президента клуба. Его могут заменить Ашот Хачатурянц или первый вице-президент ЛУКОЙЛа Александр Матыцин.

Ранее бывший генеральный директор московского «Спартака» Юрий Первак заявил, что Федун может оставить себе часть акций и сохранить место в совете директоров.