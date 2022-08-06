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Первак: Федун может остаться в составе акционеров после продажи клуба

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Бывший генеральный директор московского «Спартака» Юрий Первак считает, что владелец столичного клуба Леонид Федун может оставить себе часть акций и сохранить место в совете директоров.
Первак: Федун может остаться в составе акционеров после продажи клуба
  • РИА Новости

«Хорошо, теперь посмотрим, кто будет акционером, кто будет в совете директоров. Останется ли Федун акционером и в совете директоров? Я все возможные сценарии допускаю. Он много раз говорил, что передаст клуб болельщикам, выставит на IPO, но ничего этого не происходило», — цитирует Первака «Матч ТВ».

По информации СМИ, в скором времени Федун сложит полномочия президента клуба, а его заменит Ашот Хачатурянц.

Федун является президентом «Спартака» 18 лет. При нём команда становилась чемпионом России, а также выигрывала Кубок и Суперкубок страны.

Ранее генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о возможном уходе Федуна из столичной команды.

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