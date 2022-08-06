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Мележиков — об уходе Федуна из «Спартака»: надеюсь, этого не произойдёт

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Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков высказался о возможном уходе Леонида Федуна из столичной команды.
Мележиков — об уходе Федуна из «Спартака»: надеюсь, этого не произойдёт
  • РИА Новости

«Не знаю. Я надеюсь, что нет. Леонид Арнольдович очень многое сделал для «Спартака». Такое возможно в скором времени? Посмотрим. Что будет, то будет. На что я не могу повлиять, я об этом не думаю», — цитирует Мележикова «Спорт-Экспресс».

При этом он выразил надежду, что глобальных изменений в «Спартаке» не будет.

По информации СМИ, в скором времени Федун сложит полномочия президента клуба, а его заменит Ашот Хачатурянц.

Федун является президентом «Спартака» 18 лет. При нём команда становилась чемпионом России, а также выигрывала Кубок и Суперкубок страны.

Ранее бывший советник Федуна Франко Камоцци прокомментировал информацию о том, что Хачатурянц может занять пост руководителя столичного клуба.

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