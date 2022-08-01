Камоцци — о Федуне: «Спартак» теряет великого президента

Бывший советник президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал информацию о том, что Ашот Хачатурянц может занять пост руководителя в столичном клубе.

«Я считаю, что весь российский футбол и, в частности, «Спартак» теряют очень важного человека и великого президента. Будет интересно последить за этим. В любом случае желаю удачи», — цитирует Камоцци «Спорт-Экспресс».

По информации СМИ, в скором времени Леонид Федун сложит полномочия президента клуба. Отмечается, что его заменит Ашот Хачатурянц.

Федун является президентом «Спартака» 18 лет. При нём команда становилась чемпионом России, а также выигрывала Кубок и Суперкубок страны.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о том, что Хачатурянц сменит Федуна на посту президента «Спартака».