Губерниев о правлении Федуна в «Спартаке»: это были 18 лет турбулентности

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о том, что Ашот Хачатурянц сменит Леонида Федуна на посту президента московского клуба.

«Это были 18 лет турбулентности, мне кажется. Мне сложно сказать. Я так понимаю, что команда у ЛУКОЙЛа остаётся. Поэтому пожелаем им удачи», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

По информации СМИ, в скором времени Леонид Федун сложит полномочия президента клуба. Отмечается, что его заменит Ашот Хачатурянц.

Федун является президентом «Спартака» 18 лет. При нём команда становилась чемпионом России, а также выигрывала Кубок и Суперкубок страны.

Ранее Юрий Гаврилов сомневался, что Федун может покинуть «Спартак».