Губерниев о правлении Федуна в «Спартаке»: это были 18 лет турбулентности
- РИА Новости
«Это были 18 лет турбулентности, мне кажется. Мне сложно сказать. Я так понимаю, что команда у ЛУКОЙЛа остаётся. Поэтому пожелаем им удачи», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».
По информации СМИ, в скором времени Леонид Федун сложит полномочия президента клуба. Отмечается, что его заменит Ашот Хачатурянц.
Федун является президентом «Спартака» 18 лет. При нём команда становилась чемпионом России, а также выигрывала Кубок и Суперкубок страны.
Ранее Юрий Гаврилов сомневался, что Федун может покинуть «Спартак».