Гаврилов сомневается, что Федун может покинуть «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов отреагировал на информацию о том, что Ашот Хачатурянц сменит Леонида Федуна на посту президента московского клуба.

«Не особо верю, что Федун уйдёт, но вы видите, что сейчас творится в руководстве. Постоянно меняется тренерский штаб. Поэтому я не знаю, пусть Федун сам решает», — цитирует Гаврилова «Спорт-Экспресс».

По информации Telegram-канала Baza, в скором времени Леонид Федун сложит полномочия президента клуба. Отмечается, что его заменит Ашот Хачатурянц.

Федун является президентом «Спартака» 18 лет. При нём команда становилась чемпионом России, а также выигрывала Кубок и Суперкубок страны.

Ранее сообщалось, что ЛУКОЙЛ может выкупить у Федуна домашний стадион «Спартака».