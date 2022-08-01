Metaratings: ЛУКОЙЛ может выкупить у Федуна домашний стадион «Спартака»
- РИА Новости
По информации Metaratings, сумма сделки составит от $90 до 100 млн.
Также стало известно, что нефтяная компания будет финансировать «Спартак», возьмёт на себя управление клубом и станет основным его акционером.
По информации Telegram-канала Baza, в скором времени Леонид Федун сложит полномочия президента клуба. Отмечается, что его заменит Ашот Хачатурянц.
Ранее в «Спартаке» отреагировали на информацию о назначении Хачатурянца главой клуба вместо Федуна.