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Metaratings: ЛУКОЙЛ может выкупить у Федуна домашний стадион «Спартака»

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ПАО «ЛУКОЙЛ» может стать единоличным владельцем домашнего стадиона московского «Спартака» «Открытие Арена».
Metaratings: ЛУКОЙЛ может выкупить у Федуна домашний стадион «Спартака»
  • РИА Новости

По информации Metaratings, сумма сделки составит от $90 до 100 млн.

Также стало известно, что нефтяная компания будет финансировать «Спартак», возьмёт на себя управление клубом и станет основным его акционером.

По информации Telegram-канала Baza, в скором времени Леонид Федун сложит полномочия президента клуба. Отмечается, что его заменит Ашот Хачатурянц.

Ранее в «Спартаке» отреагировали на информацию о назначении Хачатурянца главой клуба вместо Федуна.

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