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В «Спартаке» отреагировали на информацию о назначении Хачатурянца главой клуба вместо Федуна

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Пресс-служба московского «Спартака» опровергла информацию о возможном уходе с поста президента клуба Леонида Федуна и назначении на место экс-главы РПЛ Ашота Хачатурянца.
В «Спартаке» отреагировали на информацию о назначении Хачатурянца главой клуба вместо Федуна
  • РИА Новости

«Нам о таких перестановках неизвестно. Ещё вчера все называли другую фамилию, до этого говорили ещё что-то. Думаем, на фоне разных слухов такие новости будут появляться регулярно, относимся к этому спокойно», — приводит слова пресс-службы «Спартака» «Чемпионат».

Федун является президентом «Спартака» 18 лет. При нём команда становилась чемпионом России, а также выигрывала Кубок и Суперкубок страны.

27 июня стало известно об уходе Ашота Хачатурянца с поста главы РПЛ. Он занимал эту должность с ноября 2021 года.

Выборы главы лиги пройдут 16 августа. Хачатурянц рекомендовал назначить своим преемником Александра Алаева.

Ранее сообщалось, что Хачатурянц заменит Федуна в «Спартаке»

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