Источник: Хачатурянц заменит Федуна в «Спартаке»
- РИА Новости
По информации Telegram-канала Baza, в скором времени Федун сложит полномочия президента клуба. Отмечается, что его заменит Хачатурянц.
27 июня стало известно об уходе Ашота Хачатурянца с поста главы РПЛ. Он занимал эту должность с ноября 2021 года.
Выборы главы лиги пройдут 16 августа. Хачатурянц рекомендовал назначить своим преемником Александра Алаева.
Ранее Хачатурянц негативно высказался о работе комментаторов на матче «Краснодар» — «Спартак».