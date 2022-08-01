Источник: Хачатурянц заменит Федуна в «Спартаке»

Новым руководителем московского «Спартака» вместо Леонида Федуна станет бывший президент Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц.

По информации Telegram-канала Baza, в скором времени Федун сложит полномочия президента клуба. Отмечается, что его заменит Хачатурянц.

27 июня стало известно об уходе Ашота Хачатурянца с поста главы РПЛ. Он занимал эту должность с ноября 2021 года.

Выборы главы лиги пройдут 16 августа. Хачатурянц рекомендовал назначить своим преемником Александра Алаева.

Ранее Хачатурянц негативно высказался о работе комментаторов на матче «Краснодар» — «Спартак».