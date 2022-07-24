Хачатурянц негативно высказался о работе комментаторов на матче «Краснодар» — «Спартак»

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Бывший президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц раскритиковал работу комментаторов в матче второго тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Спартаком» (1:4).
Хачатурянц негативно высказался о работе комментаторов на матче «Краснодар» — «Спартак»
  • РИА Новости

«Видел вот сейчас, комментатор на федеральном канале выносит приговоры по спорным эпизодам один за другим. Это всегда вызывает у меня недоумение. Мы же не арбитры, нужно дождаться результатов ЭСК», — цитирует Хачатурянца «Спорт-Экспресс».

Игра прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 1:4 в пользу красно-белых.

В составе столичного клуба мячи забили Роман Зобнин (35-я минута), Квинси Промес (46-я) и Виктор Мозес (83-я). В составе краснодарского клуба отличился Эдуард Сперцян (60-я). На 52-й минуте защитник «Краснодара» Сергей Бородин забил мяч в ворота своей команды. 

Ранее полузащитник «Спартака» Виктор Мозес высказался об отстранении клубов РПЛ от международных соревнований.

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