Мозес — об отстранении клубов РПЛ от международных соревнований: я просто хочу играть

Полузащитник московского «Спартака» Виктор Мозес высказался об отстранении клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) от международных соревнований.

«Футбол остаётся футболом. Я просто хочу играть. Конечно, хотелось бы соперничать с самыми лучшими, но ситуация вот такая. Нужно в любом случае честно выполнять свою работу, выкладываться на максимум в чемпионате страны», — заявил Мозес в интервью на YouTube-канале красно-белых.

По его словам, он не считает нужным бросаться словами и говорить о необходимости чемпионства «Спартака» в сезоне-2022/23, но если команда покажет себя сплочённой и единой, то всё возможно.

31-летний хавбек перешёл из «Интера» в столичный клуб в 2020 году. В составе «Спартака» за всё время он провёл 46 матчей, забил восемь мячей и отметился тремя результативными передачами.

Ранее бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о гостевой победе столичного клуба в матче второго тура чемпионата России с «Краснодаром» (4:1).