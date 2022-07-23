Мостовой: по итогам двух туров я не вижу кого-то сильнее «Спартака»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о гостевой победе столичного клуба в матче второго тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:4).

«То, что я сегодня увидел: первые 15 минут за «Краснодаром», все бегут, потом московский клуб понял, кто здесь хозяин, — и сделал результат. По итогам двух туров я не вижу кого-то сильнее красно-белых», — цитирует Мостового Metaratings.

Игра прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 1:4 в пользу красно-белых.

В составе столичного клуба мячи забили Роман Зобнин (35-я минута), Квинси Промес (46-я), Сергей Бородин (52-я), Виктор Мозес (83-я). В составе краснодарского клуба отличился Эдуард Сперцян (60-я). Полузащитник «Краснодара» Александр Черников получил красную карточку на 37-й минуте.

Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, кому посвятил очки после победы в матче с «Краснодаром».