Абаскаль рассказал, кому посвятил очки после победы «Спартака» в матче с «Краснодаром»

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Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился эмоциями после победы в гостях в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» (1:4).

«Прежде всего, хочу поблагодарить и посвятить эти три очка, которые мы заработали. Первое очко хочу посвятить Луке Каттани, второе очко нашим болельщикам, а третье — супруге, которая пожертвовала многим и тоже находится здесь, в России», — цитирует Абаскаля «Матч ТВ».

По его словам, первые минуты матча были хороши в исполнении краснодарского клуба, и красно-белым пришлось очень непросто.

Игра прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 1:4 в пользу красно-белых.

В составе столичного клуба мячи забили Роман Зобнин (35-я минута), Квинси Промес (46-я), Сергей Бородин (52-я), Виктор Мозес (83-я). 

Ранее бывший форвард «Спартака» Никита Баженов высказался об удалении защитника «Краснодара» Александра Черникова в матче с красно-белыми.

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