Баженов считает фатальным для «Краснодара» удаление Черникова в матче со «Спартаком»

Бывший форвард «Спартака» Никита Баженов высказался об удалении защитника «Краснодара» Александра Черникова в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с красно-белыми (1:4).

«Это удаление, наверное, для «Краснодара» было фатальным. А ещё они вышли после перерыва и сразу пропустили, что просто упростило задачу. От «Спартака» требовалось довести матч до логического завершения, что, в принципе, они и сделали», — цитирует Баженова «Матч ТВ».

Игра прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 1:4 в пользу красно-белых.

В составе столичного клуба мячи забили Роман Зобнин (35-я минута), Квинси Промес (46-я), Сергей Бородин (52-я), Виктор Мозес (83-я). В составе краснодарского клуба отличился Эдуард Сперцян (60-я). Полузащитник «Краснодара» Александр Черников получил красную карточку на 37-й минуте.

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун поделился эмоциями от матча с «Краснодаром».