Федун: в историю курьёзных пенальти записана очередная прекрасная страница

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Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился эмоциями от матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2022/23 с «Краснодаром».

«Хорошая победа! Ну, конечно, в историю курьёзных пенальти записана очередная прекрасная страница. Человеку со всего маху ударили в лицо — ставится пенальти. А так здорово. Всех с победой, идём по плану!» — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

Игра прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 1:4 в пользу красно-белых.

На 59-й минуте мяч попал в лицо полузащитнику столичного клуба Даниилу Денисову, а затем отлетел в правую руку, которую тот отставил в сторону. Арбитр Кирилл Левников назначил пенальти в ворота красно-белых, который реализовал Сперцян.

Ранее известный спортивный телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о победе «Спартака» в матче с «Краснодаром».

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