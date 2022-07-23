Губерниев: если «Спартак» будет забивать по четыре мяча, то никакие судьи им не страшны

Известный спортивный телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о победе «Спартака» в матче с «Краснодаром» в рамках второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мы убедились в том, что никакого заговора против «Спартака» нет. Если команда продолжит так уверено играть дальше, забивая по четыре мяча, то никакие судьи не страшны. Поздравляю красно-белых с победой!» — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Игра прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 1:4 в пользу красно-белых.

В составе столичного клуба мячи забили Роман Зобнин (35-я минута), Квинси Промес (46-я), Сергей Бородин (52-я), Виктор Мозес (83-я). В составе краснодарского клуба отличился Эдуард Сперцян (60-я). Полузащитник «Краснодара» Александр Черников получил красную карточку на 37-й минуте.

Ранее глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что уход Луки Каттани с поста спортивного директора столичного клуба не связан с отказом в подписании защитника Налдо.