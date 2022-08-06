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Федотов — о матче с «Факелом»: нам была необходима встряска 

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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал победу над воронежским «Факелом» в матче четвёртого тура чемпионата России по футболу.
Федотов — о матче с «Факелом»: нам была необходима встряска 
  • РИА Новости

«В раздевалке ничего серьёзного говорить не нужно было. Но встряска была необходима. Какими методами мы этого добиваемся, это наше внутреннее дело», — цитирует Федотова «Спорт-Экспресс».

ЦСКА разгромил «Факел» в со счётом 4:1. 

В составе красно-синих мячи забили Константин Кучаев (57-я минута), Хесус Медина (70-я), Фёдор Чалов (72-я) и Хорхе Карраскаль (83-я). У «Факела» отличился Георгий Гонгадзе (42-я минута).

Ранее в пресс-службе «Аякса» отреагировали на возможный переход защитника Лисандро Магальяна в ЦСКА.



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