В «Аяксе» сообщили об отсутствии договорённостей с ЦСКА по трансферу Магальяна
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«Нам ничего не известно о договорённости с ЦСКА. Переход Магальяна — это слухи. Политика нашего клуба такова, что мы не комментируем слухи вокруг возможных трансферов», — приводит слова пресс-службы «Аякса» «Спорт-Экспресс».
СМИ сообщали, что Магальян близок к переходу в ЦСКА.
Контракт защитника с «Аяксом» рассчитан до 30 июня 2023 года. В сезоне-2021/22 Магальян играл за «Андерлехт» на правах аренды. Он провёл за клуб 31 матч, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что ЦСКА предоставит ещё один шанс нападающему Гайчу.