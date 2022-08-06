В «Аяксе» сообщили об отсутствии договорённостей с ЦСКА по трансферу Магальяна

В пресс-службе «Аякса» отреагировали на возможный переход защитника Лисандро Магальяна в ЦСКА.

«Нам ничего не известно о договорённости с ЦСКА. Переход Магальяна — это слухи. Политика нашего клуба такова, что мы не комментируем слухи вокруг возможных трансферов», — приводит слова пресс-службы «Аякса» «Спорт-Экспресс».

СМИ сообщали, что Магальян близок к переходу в ЦСКА.

Контракт защитника с «Аяксом» рассчитан до 30 июня 2023 года. В сезоне-2021/22 Магальян играл за «Андерлехт» на правах аренды. Он провёл за клуб 31 матч, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что ЦСКА предоставит ещё один шанс нападающему Гайчу.