Metaratings: ЦСКА предоставит ещё один шанс нападающему Гайчу
- РИА Новости
Тренерский штаб армейцев предоставил 23-летнему форварду очередной шанс проявить себя, сообщает Metaratings.
Уточняется, что столичный клуб дал Гайчу две недели, чтобы зарекомендовать себя в команде. После этого периода в ЦСКА примут окончательное решение по будущему аргентинца.
Напомним, что в сезоне-2021/22 красно-синие отдали 23-летнего нападающего в аренду в клуб второго испанского дивизиона «Уэска». Гайч в 27 матчах забил один мяч.
Контракт футболиста со столичным клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
Ранее спортивный директор «Коринтианс» опроверг информацию о возможном переходе Гайча из ЦСКА.