Спортивный директор «Коринтианса» опроверг информацию о возможном переходе Гайча из ЦСКА

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Спортивный директор «Коринтианса» Роберто де Андраде отреагировал на новость о том, что нападающий ЦСКА Адольфо Гайч может продолжить карьеру в бразильском «Коринтиансе».
Спортивный директор «Коринтианса» опроверг информацию о возможном переходе Гайча из ЦСКА
  • РИА Новости

«Гайч может перейти в «Коринтианс»? Это неправда. Клуб не ведет переговоры ни с красно-синими, ни с футболистом», — цитирует Андраде Sport24.

Напомним, что в сезоне-2021/22 красно-синие отдали 23-летнего нападающего в аренду в клуб второго испанского дивизиона «Уэска». Гайч в 27 матчах забил один мяч.

Контракт футболиста со столичным клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее спортивный директор «Сан-Лоренсо» Матиас Каррузо отреагировал на информацию об интересе клуба к Гайчу.

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