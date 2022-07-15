Спортивный директор «Коринтианса» опроверг информацию о возможном переходе Гайча из ЦСКА

Спортивный директор «Коринтианса» Роберто де Андраде отреагировал на новость о том, что нападающий ЦСКА Адольфо Гайч может продолжить карьеру в бразильском «Коринтиансе».

«Гайч может перейти в «Коринтианс»? Это неправда. Клуб не ведет переговоры ни с красно-синими, ни с футболистом», — цитирует Андраде Sport24.

Напомним, что в сезоне-2021/22 красно-синие отдали 23-летнего нападающего в аренду в клуб второго испанского дивизиона «Уэска». Гайч в 27 матчах забил один мяч.

Контракт футболиста со столичным клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее спортивный директор «Сан-Лоренсо» Матиас Каррузо отреагировал на информацию об интересе клуба к Гайчу.