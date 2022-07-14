В «Сан-Лоренсо» сообщили, что не ведут переговоры с ЦСКА по возвращению Гайча
- РИА Новости
«На данный момент мы не ведем переговоры с ЦСКА по Гайчу. Сейчас его возвращение в «Сан-Лоренсо» вряд ли возможно. Нет никакой конкретики», — приводит слова Каррузо Sport24.
Гайч перешёл в ЦСКА летом 2020 года из «Сан-Лоренсо».
В сезоне-2021/22 ЦСКА отдал 23-летнего нападающего в аренду в клуб второго испанского дивизиона «Уэска». Гайч в 27 матчах забил один мяч.
Ранее Гайч заявил, что готов остаться в ЦСКА.