Гайч заявил, что готов остаться в ЦСКА

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Нападающий Адольфо Гайч рассказал о своём будущем в ЦСКА.
Гайч заявил, что готов остаться в ЦСКА
  • Gettyimages.ru
  • © Matteo Ciambelli/DeFodi Images

«Я усердно работаю, чтобы быть в составе. Останусь ли я на этот сезон? Не знаю, возможно. Готов играть за ЦСКА и побеждать в каждом матче. Право ФИФА приостанавливать контракты? Я хочу играть здесь! Я готов», — цитирует Гайча «Спорт-Экспресс».

В сезоне-2021/22 ЦСКА отдал 23-летнего нападающего в аренду в клуб второго испанского дивизиона «Уэска». Гайч в 27 матчах забил один мяч.

Напомним, 21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал поражение в товарищеском матче с «Зенитом».

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