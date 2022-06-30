Гайч заявил, что готов остаться в ЦСКА

Нападающий Адольфо Гайч рассказал о своём будущем в ЦСКА.

«Я усердно работаю, чтобы быть в составе. Останусь ли я на этот сезон? Не знаю, возможно. Готов играть за ЦСКА и побеждать в каждом матче. Право ФИФА приостанавливать контракты? Я хочу играть здесь! Я готов», — цитирует Гайча «Спорт-Экспресс».

В сезоне-2021/22 ЦСКА отдал 23-летнего нападающего в аренду в клуб второго испанского дивизиона «Уэска». Гайч в 27 матчах забил один мяч.

Напомним, 21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал поражение в товарищеском матче с «Зенитом».