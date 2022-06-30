Федотов: некоторые игроки ЦСКА плохо воспринимают мои требования

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал поражение в товарищеском матче с «Зенитом».

«Нам противостоял чемпион. Я уже сказал, у нас что-то получилось, что-то не получалось. Есть ещё такие требования, которые некоторые игроки плохо воспринимают, скажем так», — цитирует Федотова Sport24.

«Зенит» 29 июня нанёс разгромное поражение московскому ЦСКА в товарищеском матче (3:0). Петербургский клуб одержал три победы подряд в межсезонье.

15 июня было объявлено об уходе из армейского клуба Алексея Березуцкого, а также его помощников — Василия Березуцкого и Григория Бабаяна. Сразу же стало известно о назначении на пост главного тренера ЦСКА Владимира Федотова. Под его руководством «Сочи» завоевал серебряные медали чемпионата России в сезоне-2021/22.

Ранее Владимир Федотов оценил перспективы Фёдора Чалова в ЦСКА.