Федотов: некоторые игроки ЦСКА плохо воспринимают мои требования

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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал поражение в товарищеском матче с «Зенитом».
Федотов: некоторые игроки ЦСКА плохо воспринимают мои требования
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Нам противостоял чемпион. Я уже сказал, у нас что-то получилось, что-то не получалось. Есть ещё такие требования, которые некоторые игроки плохо воспринимают, скажем так», — цитирует Федотова Sport24.

«Зенит» 29 июня нанёс разгромное поражение московскому ЦСКА в товарищеском матче (3:0). Петербургский клуб одержал три победы подряд в межсезонье. 

15 июня было объявлено об уходе из армейского клуба Алексея Березуцкого, а также его помощников — Василия Березуцкого и Григория Бабаяна. Сразу же стало известно о назначении на пост главного тренера ЦСКА Владимира Федотова. Под его руководством «Сочи» завоевал серебряные медали чемпионата России в сезоне-2021/22.

Ранее Владимир Федотов оценил перспективы Фёдора Чалова в ЦСКА.

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