Федотов оценил перспективы Чалова в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о будущем нападающего команды Фёдора Чалова, который находится в аренде в «Базеле».

«Завтра закончится его аренда. Фёдор будет здесь. Будем разговаривать. Это большая боевая единица», — цитирует Федотова «Спорт-Экспресс».

1 февраля стало известно об аренде футболиста швейцарским клубом. В минувшем сезоне Чалов провёл за «Базель» 16 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал две голевые передачи. Его арендное соглашение истекает 30 июня.

Ранее юрист рассказал, что ЦСКА из-за санкций не сможет договориться с «Базелем» по поводу трансфера Чалова.