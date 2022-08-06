военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Карраскаль: Федотов исправляет наши ошибки и всегда классно объясняет, что надо делать

Короткая ссылка
Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль высказался о победе команды в матче четвёртого тура чемпионата России с «Факелом» и оценил работу главного тренера столичного клуба Владимира Федотова.
Карраскаль: Федотов исправляет наши ошибки и всегда классно объясняет, что надо делать
  • РИА Новости

«Наш первый тайм? В футболе бывает такое, что приходится страдать. Во втором тайме мы были лучше. У нас хорошая команда, приехали новички», — цитирует Карраскаля РИА Новости.

По его словам, в команде в первую очередь думают о своей игре и козырях соперников, с которыми надо работать.

«Федотов — очень хороший тренер, всегда классно объясняет, что надо делать, и исправляет наши ошибки. Мы рады, что он с нами», — добавил Карраскаль.

ЦСКА разгромил «Факел» со счётом 4:1.

В составе красно-синих мячи забили Константин Кучаев (57-я минута), Хесус Медина (70-я), Фёдор Чалов (72-я) и Хорхе Карраскаль (83-я). У «Факела» отличился Георгий Гонгадзе (42-я минута).

Ранее Федотов прокомментировал победу над воронежским «Факелом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить