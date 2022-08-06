Карраскаль: Федотов исправляет наши ошибки и всегда классно объясняет, что надо делать

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль высказался о победе команды в матче четвёртого тура чемпионата России с «Факелом» и оценил работу главного тренера столичного клуба Владимира Федотова.

«Наш первый тайм? В футболе бывает такое, что приходится страдать. Во втором тайме мы были лучше. У нас хорошая команда, приехали новички», — цитирует Карраскаля РИА Новости.

По его словам, в команде в первую очередь думают о своей игре и козырях соперников, с которыми надо работать.

«Федотов — очень хороший тренер, всегда классно объясняет, что надо делать, и исправляет наши ошибки. Мы рады, что он с нами», — добавил Карраскаль.

ЦСКА разгромил «Факел» со счётом 4:1.

В составе красно-синих мячи забили Константин Кучаев (57-я минута), Хесус Медина (70-я), Фёдор Чалов (72-я) и Хорхе Карраскаль (83-я). У «Факела» отличился Георгий Гонгадзе (42-я минута).

Ранее Федотов прокомментировал победу над воронежским «Факелом».