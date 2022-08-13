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Федотов: в первом тайме мастерство Акинфеева не позволило «Зениту» раньше открыть счёт

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Главный тренер столичного ЦСКА высказался о поражении команды в матче пятого тура чемпионата России с «Зенитом» (1:2).
Федотов: в первом тайме мастерство Акинфеева не позволило «Зениту» раньше открыть счёт
  • РИА Новости

«Первый тайм мы сто процентов провалили. Ничего не получалось, хотя были отрезки, где мы играли, как планировали, слишком быстро обостряли, когда ситуация не требовала. Мы теряли мяч. Только мастерство Акинфеева не позволило сопернику раньше открыть счёт», — цитирует Федотова «Спорт-Экспресс».

Игра, которая прошла в Санкт-Петербурге на поле стадиона «Газпром Арена», завершилась со счётом 2:1 в пользу сине-бело-голубых.

«Зенит» (11 очков) вышел в лидеры РПЛ. Его может догнать московский «Спартак» (десять), который в пятом туре сыграет дома с «Сочи» (девять). ЦСКА (десять) опустился на третье место.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру петербургского клуба в матче с ЦСКА.

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