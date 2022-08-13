Семак считает, что «Зенит» владел огромным преимуществом в матче с ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру команды в матче пятого тура чемпионата России по футболу со столичным ЦСКА.

«Зенит» смотрелся очень хорошо в первом тайме. Во втором фрагментарно армейцы больше контролировали мяч, чем в первом. Но по всему матчу огромное наше преимущество и много моментов. Единственная наша ошибка привела к пенальти», — цитирует Семака Sport24.

Игра, которая прошла в Санкт-Петербурге на поле стадиона «Газпром Арена», завершилась со счётом 2:1 в пользу сине-бело-голубых. «Зенит» (11 очков) вышел в лидеры РПЛ. Его может догнать московский «Спартак» (десять), который в пятом туре сыграет дома с «Сочи» (девять). ЦСКА (десять) опустился на третье место.

Ранее бывший арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал отменённый гол московского ЦСКА в матче с петербургским «Зенитом».