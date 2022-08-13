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Хусаинов — об отменённом голе ЦСКА в ворота «Зенита»: решение по цвету футболки

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Бывший арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал отменённый гол московского ЦСКА в матче пятого тура чемпионата России по футболу с петербургским «Зенитом».
Хусаинов — об отменённом голе ЦСКА в ворота «Зенита»: решение по цвету футболки
  • РИА Новости

«Мне кажется, что это был чистый игровой эпизод. Гол нужно было засчитывать. Решение было принято из-за цвета футболки, а не по футбольным правилам», — цитирует Хусаинова «Спорт-Экспресс».

Он подчеркнул, что подобные эпизоды должны оцениваться в пользу атаки.

«Люди приходят на футбольные матчи, чтобы смотреть на голы, а они отменяются», — добавил Хусаинов.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Газпром Арена», завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Сергея Семака.

Главный арбитр матча Павел Кукуян после просмотра VAR отменил гол Никиты Ермакова (82-я минута) из-за положения вне игры, который мог вывести ЦСКА вперёд. В итоге «Зенит» одержал победу благодаря мячу Густаво Мантуана (85-я).

Ранее Мартин Родригес, агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, объяснил, почему футболист не вышел в стартовом составе на матч пятого тура чемпионата России по футболу с «Зенитом».

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