Алаев считает, что УЕФА и ФИФА ничего не сделали для развития футбола в Крыму

Новый президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев раскритиковал работу ФИФА и УЕФА над развитием футбола в Крыму.

«Интеграция Крыма в российский футбол неизбежна. Это особая зона под юрисдикцией УЕФА. РФС выходил с предложением развивать футбол там. ФИФА и УЕФА ничего не сделали из обещанного в плане инфраструктуры и финансов», — цитирует Алаева РИА Новости.

УЕФА разрешил крымским клубам выступать только в чемпионате региона. В 2015 году для команд полуострова были организованы отдельные соревнования под эгидой Крымского футбольного союза.

7 июля Алаев заявил, что вхождение команд из Крыма под эгиду РФС пока не рассматривается.

Ранее режиссёр Никита Михалков отреагировал на слова Алаева о возможном включении клубов из Крыма в РФС.