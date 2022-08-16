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Алаев считает, что УЕФА и ФИФА ничего не сделали для развития футбола в Крыму

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Новый президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев раскритиковал работу ФИФА и УЕФА над развитием футбола в Крыму.
Алаев считает, что УЕФА и ФИФА ничего не сделали для развития футбола в Крыму
  • РИА Новости

«Интеграция Крыма в российский футбол неизбежна. Это особая зона под юрисдикцией УЕФА. РФС выходил с предложением развивать футбол там. ФИФА и УЕФА ничего не сделали из обещанного в плане инфраструктуры и финансов», — цитирует Алаева РИА Новости.

УЕФА разрешил крымским клубам выступать только в чемпионате региона. В 2015 году для команд полуострова были организованы отдельные соревнования под эгидой Крымского футбольного союза.

7 июля Алаев заявил, что вхождение команд из Крыма под эгиду РФС пока не рассматривается.

Ранее режиссёр Никита Михалков отреагировал на слова Алаева о возможном включении клубов из Крыма в РФС.

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