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Михалков раскритиковал Алаева за слова о невозможности включения крымских клубов в РФС

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Режиссёр Никита Михалков отреагировал на слова исполняющего обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Александра Алаева о возможном включении клубов из Крыма в РФС.
Михалков раскритиковал Алаева за слова о невозможности включения крымских клубов в РФС
  • РИА Новости

«Ребята, определитесь: вы или крестик снимите, или трусы наденьте. Мы не даём играть в чемпионате страны крымским командам, потому что кто-то считает, что Крым — это аннексированная территория, что Крым — это не Россия? Поэтому? А сейчас-то мы чего боимся? У нас санкций выше крыши. Сейчас-то перед кем нам шапку ломать?» — заявил Михалков на своём YouTube-канале.

УЕФА разрешил крымским клубам выступать только в чемпионате региона. В 2015 году для команд полуострова были организованы отдельные соревнования под эгидой Крымского футбольного союза.

7 июля Алаев заявил, что вхождение команд из Крыма под эгиду РФС пока не рассматривается.

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал высказывание Алаева о возможном включении клубов из Крыма в РФС.

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