Колосков: выступление крымских клубов в чемпионате России исключено

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал высказывание исполняющего обязанности главы Российской премьер-лиги Александра Алаева о возможном включении клубов из Крыма в РФС.

«Пока надо забыть о крымских командах. Ясно, что как только мы примем такое решение, нас тут же исключат из УЕФА и ФИФА. Надо знать устав. Алаев здесь прав. На сегодняшний день крымские клубы формально относятся к Федерации футбола Украины, и по правилам ФИФА она должна дать добро, чтобы крымские клубы играли в чемпионате России», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

Он подчеркнул, что РФС очень много помогает крымским клубам, но пока что их выступление в чемпионате России исключено.

Алаев заявил, что РФС не видит возможностей для включения клубов из Крыма под эгиду организации.

Ранее он рассказал о вариантах проведения Кубка РПЛ и Кубка страны.