Колосков: выступление крымских клубов в чемпионате России исключено

Короткая ссылка
Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал высказывание исполняющего обязанности главы Российской премьер-лиги Александра Алаева о возможном включении клубов из Крыма в РФС.
Колосков: выступление крымских клубов в чемпионате России исключено
  • РИА Новости

«Пока надо забыть о крымских командах. Ясно, что как только мы примем такое решение, нас тут же исключат из УЕФА и ФИФА. Надо знать устав. Алаев здесь прав. На сегодняшний день крымские клубы формально относятся к Федерации футбола Украины, и по правилам ФИФА она должна дать добро, чтобы крымские клубы играли в чемпионате России», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

Он подчеркнул, что РФС очень много помогает крымским клубам, но пока что их выступление в чемпионате России исключено.

Алаев заявил, что РФС не видит возможностей для включения клубов из Крыма под эгиду организации.

Ранее он рассказал о вариантах проведения Кубка РПЛ и Кубка страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить