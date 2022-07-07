РФС не видит возможностей для включения клубов из Крыма под эгиду организации

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Член исполкома Российского футбольного союза и исполняющий обязанности президента Российской премьер-лиги Александр Алаев заявил, что включение команд из Крыма под эгиду РФС пока не рассматривается.
РФС не видит возможностей для включения клубов из Крыма под эгиду организации
  • РИА Новости

«На сегодняшний день не вижу возможностей для включения крымских команд, так как РФС является членом Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)», — цитирует Алаева ТАСС.

Алаев дал понять, что никогда не будет комментировать геополитику из-за того, что не является в ней экспертом. 

УЕФА разрешил крымским клубам выступать только в чемпионате региона. В 2015 году для команд полуострова были организованы отдельные соревнования под эгидой Крымского футбольного союза (КФС).

Ранее Алаев рассказал, что бы ему хотелось изменить в РПЛ.

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