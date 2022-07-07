РФС не видит возможностей для включения клубов из Крыма под эгиду организации

Член исполкома Российского футбольного союза и исполняющий обязанности президента Российской премьер-лиги Александр Алаев заявил, что включение команд из Крыма под эгиду РФС пока не рассматривается.

«На сегодняшний день не вижу возможностей для включения крымских команд, так как РФС является членом Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)», — цитирует Алаева ТАСС.

Алаев дал понять, что никогда не будет комментировать геополитику из-за того, что не является в ней экспертом.

УЕФА разрешил крымским клубам выступать только в чемпионате региона. В 2015 году для команд полуострова были организованы отдельные соревнования под эгидой Крымского футбольного союза (КФС).

Ранее Алаев рассказал, что бы ему хотелось изменить в РПЛ.



